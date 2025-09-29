Atalanta Ederson in mediana dal 1’ Dubbi in attacco | in rialzo le chance di Lookman

CALCIO. Il brasiliano va verso il rientro da titolare nella gara di Champions contro il Bruges, martedì 30 settembre alle 18,45 a Bergamo. Il nigeriano si gioca un posto in attacco, Pasalic possibile trequartista nel 3-4-1-2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

