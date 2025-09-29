Atalanta-Club Brugge Filippo Barbera e Cyrano | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
La partita dell’Atalanta contro il Club Brugge allo Stadio di Bergamo, Chiaroscuro Film Fest” al Cinema Conca Verde, lo spettacolo “Cyrano Dell’amore imperfetto” al Teatro San Giorgio, l’incontro con il professor Filippo Barbera al PalaMonti e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 30 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 1° ottobre al Cinema Conca Verde, a Bergamo, si terrà “Chiaroscuro Film Fest”. Una competizione internazionale di cortometraggi che prevede la proiezione gratuita di 25 film tra fiction, documentari e animazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: atalanta - club
La cessione di Retegui inguaia non solo Atalanta e Napoli: altro club coinvolto, ecco il perché
Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Cuadrado via dall’Atalanta, ma ancora in Serie A? Quel club ha effettuato un sondaggio per l’ex Juve. L’allenatore lo accoglierebbe a braccia aperte
Si sta svolgendo a Zanica la seconda edizione di Dea in Festa. L’iniziativa é promossa da alcuni Club Amici dell’Atalanta: il club “Umberto Stefanoni” di Colognola, il club di Boccaleone e quello di Stezzano. Di Stezzano anche il Gruppo Alpini che collabora al - facebook.com Vai su Facebook
Verso PSG-Atalanta: l'analisi a Sky Calcio Club #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Aspettando l’Atalanta, il Club Brugge vince a Liegi in extremis - La squadra che aveva eliminato l'Atalanta nella scorsa Champions League ritrova la Dea, vediamo com'è andata in ... calcioatalanta.it scrive
Champions League, designati gli arbitri per Atalanta-Club Brugge e Inter-Slavia Praga - La UEFA ha reso note le designazioni degli arbitri che dovranno dirigere le partite del martedì di Champions League. Segnala tuttomercatoweb.com