La partita dell’Atalanta contro il Club Brugge allo Stadio di Bergamo, Chiaroscuro Film Fest” al Cinema Conca Verde, lo spettacolo “Cyrano Dell’amore imperfetto” al Teatro San Giorgio, l’incontro con il professor Filippo Barbera al PalaMonti e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 30 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 1° ottobre al Cinema Conca Verde, a Bergamo, si terrà “Chiaroscuro Film Fest”. Una competizione internazionale di cortometraggi che prevede la proiezione gratuita di 25 film tra fiction, documentari e animazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Atalanta-Club Brugge, Filippo Barbera e Cyrano: cosa fare stasera a Bergamo e provincia