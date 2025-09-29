Atalanta-Bruges stop ad alcolici e contenitori pericolosi | scatta l’ordinanza del Comune
IL MATCH. In vista della sfida di Champions League tra Atalanta e Bruges, martedì 30 settembre alle 18.45, il Comune di Bergamo dispone il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sopra i 5 gradi e di bevande in lattina o vetro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
