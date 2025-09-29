Aston Villa-Fulham 3-1 | esordio in Premier League per Chukwueze
L'ex ala destra del Milan Samuel Chukwueze ha esordito oggi pomeriggio in Premier League: 10 minuti in campo in Aston Villa-Fulham 3-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: aston - villa
Aston Villa ha invitato a firmare Bilal El Khanannous quest’estate
Lucas Digne ha intenzione di tenere conferenze contrattuali con Aston Villa “presto”
Evann Guessand e diventerà il primo grande Aston Villa Summer firmando dopo che un accordo di £ 30 milioni ha concordato
Chi se non lui? È quasi banale, ma è oltremodo giusto. Il protagonista anche quest’anno di Aston Villa-Bologna è il “zigant”, Lukasz Skorupski - facebook.com Vai su Facebook
Aston Villa-Bologna, le pagelle: Skorupski di lusso, Castro tiene duro. E gli altri arrancano - X Vai su X
Aston Villa, 'Dibu' Martinez sbaglia ma Konsa salva a porta vuota e sbatte sul palo! VIDEO - 1 in rimonta sul Fulham, ma i padroni di casa hanno rischiato di complicarsi la vita da soli. sport.sky.it scrive
Watkins ends drought as Villa claim first win - Harvey Elliott makes his full Aston Villa Premier League debut as they look for their first league win of the season. Si legge su bbc.com