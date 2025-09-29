Aston Martin conquista Roma
L'iconico brand di lusso britannico annuncia l'apertura del prestigioso showroom Aston Martin Rome, gestito dal nuovo partner Maldarizzi Automotive S.p.A.. Un avamposto strategico, capitolo cruciale nella strategia di espansione di Aston Martin in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: aston - martin
WEC, Aston Martin davanti a Cadillac nella FP3 del Fuji
Aston Martin Vantage S: lusso e prestazioni per la supercar da 680 Cv
Aston Martin Vantage S, il ritorno del V8 che ruggisce con stile
Brutto incidente per l'Aston Martin #007. Situazione di nuovo rimescolata con FCY, safety car e pit stop - facebook.com Vai su Facebook
Dopo Milano, Bologna e Verona, Aston Martin apre una nuova sede a Roma - X Vai su X
Aston Martin conquista Roma - L'iconico brand di lusso britannico annuncia l'apertura del prestigioso showroom Aston Martin Rome, gestito dal nuovo partner Maldarizzi Automotive S. Lo riporta vanityfair.it
Aston Martin, punta forte sull'Italia: nuova gamma e uno showroom a Roma - Il brand di lusso inglese allarga la rete dei concessionari nel nostro Paese con una sede nella Capitale con Maldarizzi Automotive, a conferma dell’interesse per il nostro Paese. corriere.it scrive