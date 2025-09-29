Aston Martin conquista Roma

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iconico brand di lusso britannico annuncia l'apertura del prestigioso showroom Aston Martin Rome, gestito dal nuovo partner Maldarizzi Automotive S.p.A.. Un avamposto strategico, capitolo cruciale nella strategia di espansione di Aston Martin in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

aston martin conquista roma

© Vanityfair.it - Aston Martin conquista Roma

In questa notizia si parla di: aston - martin

WEC, Aston Martin davanti a Cadillac nella FP3 del Fuji

Aston Martin Vantage S: lusso e prestazioni per la supercar da 680 Cv

Aston Martin Vantage S, il ritorno del V8 che ruggisce con stile

aston martin conquista romaAston Martin conquista Roma - L'iconico brand di lusso britannico annuncia l'apertura del prestigioso showroom Aston Martin Rome, gestito dal nuovo partner Maldarizzi Automotive S. Lo riporta vanityfair.it

aston martin conquista romaAston Martin, punta forte sull'Italia: nuova gamma e uno showroom a Roma - Il brand di lusso inglese allarga la rete dei concessionari nel nostro Paese con una sede nella Capitale con Maldarizzi Automotive, a conferma dell’interesse per il nostro Paese. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aston Martin Conquista Roma