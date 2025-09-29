asst fatebenefratelli sacco | fials non firma l’accordo economico 2025 lardinelli | penalizza i lavoratori servono criteri chiari e riconoscimento reale

L’accordo, presentato dalla direzione dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, non è stato discusso in Rsu, nonostante la richiesta di FIALS e Usb, ed è stato calendarizzato in data 22 settembre, giornata segnata da sciopero e blocchi in città.“Abbiamo chiesto più volte che la data fosse spostata e che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it