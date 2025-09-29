Assogna a Sky | L’Inter torna quando salgono i tre in mezzo Il destino della stagione passa da…
Assogna ha sottolineato il ruolo chiave del centrocampo nerazzurro e analizza anche le difficoltà della Juventus guidata da Tudor. Ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Assogna ha analizzato il momento dell’ Inter dopo la vittoria ottenuta sul campo del Cagliari, soffermandosi in particolare sul rendimento del centrocampo nerazzurro e sul peso che avrà nella corsa scudetto. INTER – «È tornata la vera Inter? Sì, quando sono saliti di tono i tre tenori del centrocampo. Il destino di ogni squadra è in mezzo al campo e l’Inter ha il reparto migliore di centrocampisti con Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: assogna - inter
Assogna su Kone: «Quest’estate c’è stato il tentativo dell’Inter, la Roma ha tentennato ma…»
Assogna: "Kone-Inter, Roma stava per cedere. Ma vi svelo chi e come ha bloccato tutto" - X Vai su X
Spalletti torna su Acerbi Al Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo di Arezzo l'ex ct ha ribadito le scuse al difensore dell'Inter ? Ha tenuto a precisare la sua correttezza nei confronti di tutti i giocatori con testimoni sogget - facebook.com Vai su Facebook
Assogna (Sky): “Inter torna quando salgono i tre in mezzo. Il destino della stagione…” - Il giornalista si è soffermaato sul momento dei nerazzurri e in particolare sul rendimento del centrocampo dell'Inter ... Secondo msn.com