Assogna ha sottolineato il ruolo chiave del centrocampo nerazzurro e analizza anche le difficoltà della Juventus guidata da Tudor. Ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Assogna ha analizzato il momento dell’ Inter dopo la vittoria ottenuta sul campo del Cagliari, soffermandosi in particolare sul rendimento del centrocampo nerazzurro e sul peso che avrà nella corsa scudetto. INTER – «È tornata la vera Inter? Sì, quando sono saliti di tono i tre tenori del centrocampo. Il destino di ogni squadra è in mezzo al campo e l’Inter ha il reparto migliore di centrocampisti con Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Assogna a Sky: «L’Inter torna quando salgono i tre in mezzo. Il destino della stagione passa da…»