Assistenza ai disabili gravi a scuola la Cisl | Risolvere subito la questione legata a mancanza assistenti igienico-sanitari

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Bisogna garantire la presenza degli assistenti igienico-sanitari nelle scuole. Senza questa fondamentale figura gli alunni con disabilità più gravi sono abbandonati a se stessi, ci sono casi in cui vengono contattati i genitori per intervenire per la loro assistenza. E’ inconcepibile, così. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assistenza - disabili

Scuola | Assistenza educativa agli studenti disabili, la Provincia pubblica il bando per enti del terzo settore

Odissea in vacanza: "Nessuna assistenza per i disabili sull’aereo"

Maiori, parte la spiaggia inclusiva: attrezzature potenziate e assistenza gratuita per disabili

Disabili gravi senza assistenza specialistica a scuola e genitori costretti a intervenire - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte condanna per la persistente inadempienza istituzionale nelle scuole di Palermo riguardante l’assistenza specialistic ... Da blogsicilia.it

Scuola, disabili gravi, Cisl “risolvere subito la questione legata alla mancanza degli assistenti igienico-sanitari” - Senza questa fondamentale figura gli alunni con disabilità più gravi sono abbandonati a se stessi, ci sono casi in cui v ... Riporta blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Assistenza Disabili Gravi Scuola