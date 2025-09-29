Assicurazione contro i disastri naturali scatta l' obbligo | chi deve farla e quanto costa

Una vera e propria corsa contro il tempo per molte imprese. Mercoledì 1° ottobre scatta l'obbligo di sottoscrivere la polizza assicurativa contro le calamità naturali, la cosiddetta "Cat Nat". Le aziende hanno poche ore per mettersi in regola e rispettare una norma introdotta dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Today.it