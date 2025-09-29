Assicurazione contro i disastri naturali scatta l' obbligo | chi deve farla e quanto costa

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera e propria corsa contro il tempo per molte imprese. Mercoledì 1° ottobre scatta l'obbligo di sottoscrivere la polizza assicurativa contro le calamità naturali, la cosiddetta "Cat Nat". Le aziende hanno poche ore per mettersi in regola e rispettare una norma introdotta dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assicurazione - disastri

Assemblea Ania: "Le polizze contro i disastri naturali non sono una tassa" - Sale il costo dell'RC auto ma si riduce il gap con l'Europa, mentre solo il 7% degli italiani si assicura contro le catastrofi naturali. Si legge su huffingtonpost.it

Assicurazioni contro i danni da catastrofi naturali: proteggere la propria casa è una scelta fondamentale - Nel 2023, l'Italia ha registrato un record storico di danni assicurati a causa di catastrofi naturali, superando i 6 miliardi di euro. facile.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Assicurazione Contro Disastri Naturali