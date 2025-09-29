Assicurazione contro i disastri naturali scatta l' obbligo | chi deve farla e quanto costa
Una vera e propria corsa contro il tempo per molte imprese. Mercoledì 1° ottobre scatta l'obbligo di sottoscrivere la polizza assicurativa contro le calamità naturali, la cosiddetta "Cat Nat". Le aziende hanno poche ore per mettersi in regola e rispettare una norma introdotta dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: assicurazione - disastri
Tandem. No, non è una bici. È un’assicurazione che copre due persone, insieme. Vuoi sapere quando ha davvero senso attivarla? Te lo spiego facile. - facebook.com Vai su Facebook
Assemblea Ania: "Le polizze contro i disastri naturali non sono una tassa" - Sale il costo dell'RC auto ma si riduce il gap con l'Europa, mentre solo il 7% degli italiani si assicura contro le catastrofi naturali. Si legge su huffingtonpost.it
Assicurazioni contro i danni da catastrofi naturali: proteggere la propria casa è una scelta fondamentale - Nel 2023, l'Italia ha registrato un record storico di danni assicurati a causa di catastrofi naturali, superando i 6 miliardi di euro. facile.it scrive