Assalto con esplosivo ai bancomat Un boato improvviso | banda in fuga
Pistoia, 29 settembre 2025 – Notte di paura e di colpi a raffica nella provincia di Pistoia. All’alba di ieri, domenica 28 settembre, la quiete di Cireglio è stata squarciata da un fragoroso boato: erano circa le cinque quando i residenti della via Modenese si sono svegliati di soprassalto, allarmati da un rumore assordante proveniente dalla filiale di Banca Alta Toscana. In pochi istanti, davanti allo sportello automatico della banca, era andato in scena un assalto rapidissimo e violento. Il bancomat è stato letteralmente sventrato, aperto in ogni sua parte fino a raggiungere i cassetti di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
