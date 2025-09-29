Assalto alla villa di famiglia del politico di Fratelli d’Italia la sorella minacciata col cacciavite

Caffeinamagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque malviventi con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione in pieno giorno in una casa del centro, terrorizzando una famiglia e scatenando il panico nel quartiere. L’assalto è avvenuto intorno alle 13.30 di domenica 28 settembre, mentre molti residenti erano impegnati nel lavoro: il ristorante della famiglia, infatti, si trova a pochi passi dalle abitazioni e in quel momento era aperto. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono entrati rapidamente, hanno messo a soqquadro gli ambienti e, prima di fuggire, hanno minacciato una donna con un cacciavite, puntandoglielo contro alla gola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assalto - villa

Ladri in casa della vedova di Domenico Modugno, smurata la cassaforte: i legami sospetti con l’assalto alla villa di Valentino

Valentino, tentato assalto nella villa dello stilista a Roma: la guardia spara, ladri in fuga

Assalto alla villa romana dello stilista Valentino: ladri messi in fuga dal colpo di pistola del vigilante

assalto villa famiglia politicoCommando di ladri assalta la casa del fratello di Joe Formaggio: il blitz all'ora di pranzo mentre tutta la famiglia era al lavoro nella cucina del ristorante - Cinque banditi hanno assaltato la casa del fratello di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Albettone (Vicenza). Secondo ilgazzettino.it

assalto villa famiglia politicoRaid nella villa del consigliere FdI Joe Formaggio, sorella terrorizzata da un commando con passamontagna e armi - Cinque uomini incappucciati assaltano la casa di Joe Formaggio ad Albettone. Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Villa Famiglia Politico