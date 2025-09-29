Assalto alla villa di famiglia del politico di Fratelli d’Italia la sorella minacciata col cacciavite

Cinque malviventi con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione in pieno giorno in una casa del centro, terrorizzando una famiglia e scatenando il panico nel quartiere. L’assalto è avvenuto intorno alle 13.30 di domenica 28 settembre, mentre molti residenti erano impegnati nel lavoro: il ristorante della famiglia, infatti, si trova a pochi passi dalle abitazioni e in quel momento era aperto. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono entrati rapidamente, hanno messo a soqquadro gli ambienti e, prima di fuggire, hanno minacciato una donna con un cacciavite, puntandoglielo contro alla gola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it