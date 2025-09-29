Assalto alla villa di famiglia del politico di Fratelli d’Italia la sorella minacciata col cacciavite
Cinque malviventi con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione in pieno giorno in una casa del centro, terrorizzando una famiglia e scatenando il panico nel quartiere. L’assalto è avvenuto intorno alle 13.30 di domenica 28 settembre, mentre molti residenti erano impegnati nel lavoro: il ristorante della famiglia, infatti, si trova a pochi passi dalle abitazioni e in quel momento era aperto. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono entrati rapidamente, hanno messo a soqquadro gli ambienti e, prima di fuggire, hanno minacciato una donna con un cacciavite, puntandoglielo contro alla gola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Commando di ladri assalta la casa del fratello di Joe Formaggio: il blitz all'ora di pranzo mentre tutta la famiglia era al lavoro nella cucina del ristorante - Cinque banditi hanno assaltato la casa del fratello di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Albettone (Vicenza). Secondo ilgazzettino.it
Raid nella villa del consigliere FdI Joe Formaggio, sorella terrorizzata da un commando con passamontagna e armi - Cinque uomini incappucciati assaltano la casa di Joe Formaggio ad Albettone. Come scrive affaritaliani.it