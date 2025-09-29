Assaggiatrici | trama cast e finale del film su Sky Cinema Uno

Nel panorama cinematografico del 2025, si distingue un film di grande intensità e valore storico: Le assaggiatrici. Diretto da un regista di fama come Silvio Soldini, questa pellicola trae ispirazione da un romanzo di successo di Rosella Postorino, vincitore del Premio Campiello. La narrazione si basa su una storia vera e poco conosciuta, quella di Margot Wölk, tra le quindici donne costrette dalle SS a degustare i pasti destinati ad Adolf Hitler, al fine di prevenirne eventuali tentativi di avvelenamento. Il film affronta temi profondi legati alla guerra, alla psicologia umana e alle conseguenze dei drammi storici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Assaggiatrici: trama, cast e finale del film su Sky Cinema Uno

In questa notizia si parla di: assaggiatrici - trama

Rosella Pastorino Le assaggiatrici. Libro ispirato alla storia vera di Margot Wölk ( assaggiatrice di Hitler) questo libro mi ha letteralmente rapita,sia per il linguaggio ricercato, sia per la trama. Uno di quei libri,di cui senti la mancanza appena lo finisci di leggere. - facebook.com Vai su Facebook

Le assaggiatrici: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Sky Cinema Uno - Le assaggiatrici film, dramma storico con Elisa Schlott e Max Riemelt: donne costrette a mangiare per Hitler, tra paura e sopravvivenza. Lo riporta maridacaterini.it

Le assaggiatrici stasera in tv: dove vedere il film terribile e vero di Silvio Soldini - Tra i film dell'anno, arriva in prima visione tv e streaming: ecco dove e perché vedere Le assaggiatrici di Silvio Soldini e la storia vera. style.corriere.it scrive