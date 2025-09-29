Aspettando Naturalmente Pianoforte | i vincitori del concorso di scrittura

Arezzonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa il 28 settembre a Pratovecchio l’edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte, organizzata da Pratoveteri Aps con la direzione artistica di Enzo Gentile. L’evento finale è stata la premiazione del concorso di scrittura “Laudato Si’: l’arte delle parole per celebrare la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aspettando - naturalmente

Presentata l’edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte

Ai nastri di partenza Aspettando Naturalmente Pianoforte

Un omaggio tra emozione, improvvisazione e libertà creativa per “Aspettando naturalmente pianoforte”

aspettando naturalmente pianoforte vincitoriAspettando Naturalmente Pianoforte: i vincitori del concorso di scrittura - Premiati i vincitori del concorso di scrittura “Laudato Si’: l’arte delle parole per celebrare la bellezza” ... Da arezzonotizie.it

Aspettando Naturalmente Pianoforte verso il gran finale musicale - Arezzo, 9 settembre 2025 – Aspettando Naturalmente Pianoforte si preparerà al suo gran finale musicale con due giornate dedicate al pianoforte e alla musica classica, che da sempre lavoreranno uno ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Aspettando Naturalmente Pianoforte Vincitori