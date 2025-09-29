Asp e ospedali di Catania uniti per modernizzare screening oncologici e digitalizzare i sistemi informatici

Digitalizzazione dei sistemi informatici, sinergia tra strutture ospedaliere e territorio, rafforzamento della prevenzione oncologica: sono questi i tre pilastri del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania e dalle aziende ospedaliere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ospedali - catania

Nuovi posti letto, tagli e rivoluzione dei reparti: come cambieranno gli ospedali a Catania

Nuova rete ospedaliera, Fdi Catania: "Evitato smantellamento ospedali provincia. Da noi proposte migliorative" Da Fratelli d'Italia è stato dato in Commissione Sanità dell'Ars parere favorevole alla proposta di revisione della rete ospedaliera siciliana, sottoline - facebook.com Vai su Facebook

Asp Catania,sì a fattibilità 29 Case e 10 Ospedali comunità - economica di 29 Case di comunità (Cdc) e di 10 Ospedali di comunità (Odc) finanziati nell'ambito della ... Da ansa.it

Rete ospedaliera: ‘tagli’ e nuovi reparti da Palermo e Catania - Cresce il Policlinico di Palermo, 19 posti in più, raddoppia la chirurgia vascolare (da 10 a 20), la stroke, con 3 posti in più e il reparto di malattie infettive. Riporta livesicilia.it