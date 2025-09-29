Asmodee Italia le novità di questo autunno 2025

DOBBLE BLUEY. Data di uscita: 1 Settembre 2025 È possibile ora giocare con Bluey, Bingo, Mamma, Papà e tutti i loro amici! Bisogna trovare la coppia tra i personaggi e gli oggetti del cartone animato su 55 carte illustrate! DOBBLE IL SIGNORE DEGLI ANELLI. Data di uscita: 1 Settembre 2025 Frodo, Sam, Gandalf, Smaug: occorre ritrovare gli iconici personaggi e oggetti dell’universo dello Hobbit e del Signore degli Anelli su queste 56 carte illustrate! Chi riuscirà a trovare l’Unico Anello? JUNGLE SPEED DONKEY KONG. Data di uscita: 1 Settembre 2025 Chi sarà il primo ad acchiappare le banane? In questo gioco di osservazione e velocità, non appena si vede un simbolo identico tra la propria carta e quelle degli avversari avversari: • se il totem banana è sopra il barile, bisogna afferrarlo! • se non è sopra il barile, i giocatori cercheranno di essere i primi a mettere una banana piccola nel barile! Vince il primo che si sbarazza delle proprie carte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

