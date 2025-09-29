Asllani parla della sua nuova posizione tattica a Parma | Mi trovo bene ma devo migliorare

Asllani, ex centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo entusiasmo al Torino: le parole del giocatore albanese. Kristjan Asllani, centrocampista del Parma, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Torino della sua nuova esperienza nel centrocampo a due di Marco Baroni, allenatore dei gialloblù. Il giocatore, che in passato ha sempre giocato in un centrocampo a tre, ha spiegato come si stia adattando alla nuova posizione tattica e alle sfide che questa comporta. « Sinceramente, ho sempre preferito giocare a tre e fare il vertice basso», ha ammesso Asllani, facendo riferimento al suo ruolo precedente all’ Inter, dove era abituato a giocare come centrocampista centrale in una mediana a tre. 🔗 Leggi su Internews24.com

