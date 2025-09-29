Ascolto ed educazione nell' era digitale | al via il progetto Cyber

L'istituto comprensivo di Civitella di Romagna è capofila del progetto Cyber – Cura dell'informazione per il benessere della relazione, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna e patrocinato dall'Università degli Studi di Parma. L'evento inaugurale si terrà martedì, dalle 18.00.

Alla Croce Rossa c’è posto anche per te! Non serve essere un medico. Non serve salire su un’ambulanza. Serve solo la voglia di aiutare gli altri. La Croce Rossa non è solo emergenza: è ascolto, sostegno, prevenzione, educazione, inclusione, impegno - facebook.com Vai su Facebook

Lara Pelagotti e l'educazione sentimentale nelle scuole: «I giovani sono più aperti degli adulti, mi aspetto siano curiosi di capire e comprendere» - La psicologa psicoterapeuta accompagnerà Gino Cecchettin e la fondazione Giulia Cecchettin nei seminari dedicati all'educazione all'affettività durante la sesta edizione di CampBus

Roma, ActionAid promuove educazione affettiva e contrasto a violenza nelle scuole - I giovani nativi digitali, ossia coloro che appartengono alle generazioni z e alfa, affrontano situazioni di difficoltà e dinamiche molto diverse da chi era adolescente