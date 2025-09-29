Ascolti tv i dati del 28 settembre 2025

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, domenica 28 settembre 2025, su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 2.830.000 spettatori pari al 18.5% di share. Poi, su Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.383.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 593.000 spettatori (3.3%) e N.C.I.S. Origins 498.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.006.000 spettatori con il 9%. Su Rai3 Presadiretta porta a casa 993.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 607.000 spettatori (5.1%). Su La7 L'amore infedele raggiunge 342.

In questa notizia si parla di: ascolti - dati

