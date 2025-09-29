Ascolti TV | Domenica 28 Settembre 2025

Nella serata di ieri, domenica 28 settembre 2025, su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%) e N.C.I.S. Origins.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Presadiretta segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 L’amore infedele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 I delitti del BarLume ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 28 Settembre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - domenica

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Ascolti tv domenica 6 luglio: Imma Tataranni 2, La notte nel cuore, Report

Ascolti TV domenica 6 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2, La notte nel cuore e Facci ridere

DOMENICA DOMINGO ! Torna il vostro brunch/pranzo della Domenica in Taqueria. Breakfast Burrito, caldo de mais, tacos , quesadilla , caffè caldo, agua fresca e tanto altro mentre ascolti vecchie rarità soul music. Il modo giusto per smaltire la sbornia del sab - facebook.com Vai su Facebook

singoli e collaborazioni registrano nella giornata di domenica 155.444 ascolti totali (-9,13%) - X Vai su X

Ascolti TV 28 settembre: chi ha vinto tra Amici e Domenica In, la sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi - La sfida pomeridiana tra Amici di Maria De Filippi e la Domenica In di Mara Venier ... Scrive fanpage.it

Ascolti tv domenica 28 settembre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene - Ascolti tv 28 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it