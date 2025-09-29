Ascolti tv Balene vince su La Notte nel Cuore; ottima partenza per Amici

Ildifforme.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Osservando i dati degli ascolti tv di domenica 28 settembre notiamo la vittoria della fiction Balene. Nel pomeriggio parte benissimo Amici che affonda la concorrenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv balene vince su la notte nel cuore ottima partenza per amici

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Balene vince su La Notte nel Cuore; ottima partenza per Amici

In questa notizia si parla di: ascolti - balene

Ascolti tv domenica 21 settembre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene

Ascolti tv 21 settembre 2025: Balene – Amiche per sempre, La notte nel cuore, Le Iene, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti TV | Domenica 21 Settembre 2025. Balene vince ma non stravince (19.4%), La Notte nel Cuore si difende (16.6%), Diaco sprofonda all’1.7-2.6%. Domenica In parte fiacca (17.1-14.6%), cala Verissimo (17.3-16.4%)

ascolti tv balene vinceAscolti tv ieri (28 settembre): il ritorno di Amici di Maria De Filippi affossa Mara Venier, boom per l’Italvolley - La serie Rai Balene vince col 18,5% di share, ma la dizi turca La Notte nel Cuore si avvicina (17,5%): tutti i numeri e dati Auditel ... Riporta libero.it

ascolti tv balene vinceAscolti tv ieri 28 settembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata - Ascolti tv ieri 28 settembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 28 settembre 2025. Scrive mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Balene Vince