Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la fiction Balene - Amiche per sempre, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, conquistare una media di 2.830.000 spettatori pari al 18.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.383.000 spettatori pari a uno share del 17.5%. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni ha ottenuto 1.006.000 spettatori con il 9.0% (presentazione: 850.000 - 4.7%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai3, dopo la presentazione (778.000 – 4.3%), PresaDiretta con Riccardo Iacona ha conquistato una media di 993. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ascolti Tv: Balene supera La notte nel cuore. Volano Le Iene