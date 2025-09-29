Ascolti tv 28 settembre 2025 | Balene – Amiche per sempre La notte nel cuore Le Iene Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di domenica 28 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Balene, Amiche per sempre ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Balene, Amiche per sempre vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 28 settembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Balene, Amiche per sempre” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto? Rai 1: Balene, Amiche per sempre, la nuova serie tv con protagoniste Veronica Piovetti e Carla Signoris ha fatto compagnia a 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 28 settembre 2025: Balene – Amiche per sempre, La notte nel cuore, Le Iene, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV Total Audience | Sabato 27 Settembre 2025. Tú Sí Que Vales (+30K) passa dal 28.54 al 28.49%, Ballando (+29K) dal 23.03 al 23.06%. L'Italvolley maschile (+74K) in testa nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV venerdì 26 settembre 2025, Tale e Quale Show: quanto ha totalizzato la prima puntata, dati Auditel https://gay.it/ascolti-tv-26-settembre-2025-tale-e-quale-show… #AscoltiTV #TaleEQualeShow - X Vai su X

Ascolti TV 28 settembre: chi ha vinto tra Amici e Domenica In, la sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi - La sfida pomeridiana tra Amici di Maria De Filippi e la Domenica In di Mara Venier ... Riporta fanpage.it

Ascolti tv domenica 28 settembre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene - Ascolti tv 28 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it