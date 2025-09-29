Ascoli i risultati delle elezioni regionali marchigiane Lo spoglio live

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascoli, 29 settembre 2025 –  Urne chiuse alle 15, quando è partito il conteggio dei voti per eleggere il governatore delle Marche. Nel Piceno erano 68 i nomi in corsa per una poltrona da consigliere a palazzo Raffaello: tutte le liste hanno presentato quattro candidati, eccezion fatta per il Pci che non ne ha presentati affatto in provincia. In tutta la provincia ascolana sono 179.460 gli elettori aventi diritto.  E’ possibile seguire i risultati in tempo reale del voto in provincia di Ascoli nella mappa interattiva qui sotto. Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta Lo spoglio in tempo reale nella provincia di Ascoli: risultati in diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

