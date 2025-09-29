Arturo Brachetti nello spettacolo Solo – The legend of quick change

Ilpescara.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 si aprirà con uno spettacolo tra ironia, stupore e soprattutto magia. Il 13 e il 14 gennaio 2026 andrà in scena, al teatro Massimo di Pescara, lo spettacolo “Solo – The legend of quick change” con Arturo Brachetti.Un evento imperdibile per tutta la famiglia con oltre 60 personaggi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arturo - brachetti

Arturo Brachetti porta "Tadaà" al Teatro Toselli di Cuneo - Il 10 ottobre il maestro del trasformismo diventa showteller per raccontare 150 anni di varietà italiano in un viaggio teatrale tra aneddoti, musica e cultura popolare ... Lo riporta targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Arturo Brachetti Spettacolo 8211