Arte natura e dialogo tra specie | una mostra di Patricia Domìnguez

Milano, 29 set. (askanews) - Sei video installazioni ospitate in santuari dedicati all'acqua, alla terra, agli animali, alle piante e all'invisibile, opere che vogliono creare un dialogo tra simboli e rituali che uniscono specie e cosmogonie molto diverse. È la prima mostra personale in Italia dell'artista cilena Patricia Domìnguez, ospitata alla Fondazione Made in Cloister di Napoli. "La mostra 'Il cavallo bianco, gravido' è un'invocazione alla nascita di una nuova era all'interno delle crisi sociali e ambientali che stiamo vivendo - ci ha detto l'artista -. Nel mio lavoro io indago e immagino le relazioni tra le specie in questo periodo di profonda digitalizzazione della vita". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arte, natura e dialogo tra specie: una mostra di Patricia Domìnguez

In questa notizia si parla di: arte - natura

Tre giorni tra teatro, arte, natura e comunità a Chiusi della Verna

Il cammino del Lago Maggiore, 11 tappe tra natura, arte e bellezza

“Alba alla Reggia”: il 10 e 31 agosto il Parco reale apre all’aurora tra natura, arte e suggestioni

Casa Museo Osvaldo Licini, Monte Vidon Corrado ? Domenica 28 settembre, ore 11.00 Il Festival OFF è tornato nella terra di Osvaldo Licini con l’incontro “Il paesaggio di Osvaldo Licini e Tullio Pericoli”. Un dialogo intenso tra arte, natura e memoria che h - facebook.com Vai su Facebook

Arte, natura e gastronomia: «100 Strade» per scoprirele bellezze del nostro Paese - X Vai su X

Arte, natura e dialogo tra specie: una mostra di Patricia Domìnguez - (askanews) – Sei video installazioni ospitate in santuari dedicati all’acqua, alla terra, agli animali, alle piante e all’invisibile, opere che vogliono creare un dialogo tra simboli e ... Riporta askanews.it

Della Natura e dell’Arte: a Busto Arsizio la sesta edizione della rassegna tra mostre e incontri - Un viaggio tra natura e creatività per riscoprire la memoria ecologica e i linguaggi dell’arte dal 28 settembre 9 novembre ... Riporta varesenews.it