Seconda giornata della fase a gironi di Champions League che vede l’Arsenal di Arteta a caccia di punti contro l’Olympiakos di Mendilibar. I Gunners vengono dalla vittoria del San Mames all’esordio mentre in campionato gli scontri diretti hanno ancora frenato la corsa verso la vetta. La sensazione è la solita: squadra ben strutturata e con grandi individualità, ma che ha bisogno di trovare la giusta maturità soprattutto negli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Olympiakos (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici