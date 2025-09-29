Arsenal Arteta si affida alla Royal Air Force | comunicazione militare per vincere in campo

Arteta introduce un metodo innovativo ispirato ai piloti britannici: chiarezza, precisione e rapidità nei messaggi per migliorare l'intesa Mikel Arteta, allenatore spagnolo dell'Arsenal ed ex centrocampista di Everton e dei Gunners, continua a sorprendere con metodi di lavoro innovativi. L'ultima iniziativa del tecnico riguarda la collaborazione con la Royal Air Force britannica, invitata a partecipare

