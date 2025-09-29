Arrivate le difese a De Bruyne | rivelazione shock c’entra Conte!

Sono prontamente arrivate le difese a Kevin De Bruyne, tanto criticato in queste ore, a seguito di una rivelazione shock Il momento attuale di Kevin De Bruyne sta facendo molto discutere in casa Napoli, con il belga che non sta rendendo al meglio in campo. Dal punto di vista realizzativo sicuramente non c’è niente da dire, viste le tre reti in 5 partite di campionato. Ancora deve arrivare però il gol su azione: solo due rigori e una punizione fortunata. Dal modo di giocare però sono sorti diverse problematiche: ad esempio, con l’ex Manchester City in campo, Scott McTominay non sta trovando gioie come la passata stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Arrivate le difese a De Bruyne: rivelazione shock, c’entra Conte!

Cristian Chivu difende Lautaro Martinez! Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha interrotto la seduta per prendere la difese del suo capitano dopo un commento arrivato dalla tribuna - facebook.com Vai su Facebook

E se il vecchietto fosse De Bruyne? Nel paragone con Modric oggi le prestazioni danno ragione al croato (e al Milan) - Un gol e un assist per Luka Modric (40 anni), tre gol (due su rigore, uno su un cross su punizione) per Kevin De Bruyne (34 anni). Riporta ilfattoquotidiano.it

Di Lorenzo: «Mi sembra eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare» - Dopo la sconfitta contro il Milan il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva: ... Secondo ilnapolista.it