Arrivano le giornate di Santa Teresa | a celebrare Messa sarà il cardinale Matteo Zuppi
L’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna si prepara a festeggiare le Giornate di Santa Teresa, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre. Le iniziative vedranno il loro culmine, il 2 ottobre, con la santa messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi e l’inaugurazione del dormitorio dedicato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: arrivano - giornate
A Palermo arrivano le “Giornate del Cinema per la Scuola”
Musei a un euro e aperture straordinarie: arrivano le 'Giornate Europee del Patrimonio' (e che cosa vedere)
Now Pozzuoli Rione Terra 28 Settembre, ecco che arrivano le Giornate Europee del Patrimonio 2025. Apertura straordinaria del Percorso archeologico del Rione Terra dalle ore 10:15 alle 14:00, ultimo ingresso 13:30 con ingresso gratuito, al momento sono a - facebook.com Vai su Facebook