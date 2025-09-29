Arrivano le giornate di Santa Teresa | a celebrare Messa sarà il cardinale Matteo Zuppi

Ravennatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna si prepara a festeggiare le Giornate di Santa Teresa, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre. Le iniziative vedranno il loro culmine, il 2 ottobre, con la santa messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi e l’inaugurazione del dormitorio dedicato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

