Arrivano 100 nuovi agenti di polizia locale | nasce il nucleo centro storico e raddoppiano le forze in Bolognina
Bologna rafforza la sua macchina della sicurezza urbana con una riorganizzazione complessiva della polizia locale. L’organico aggiornato all’1 settembre 2025 conta 502 persone, tra dirigenti, funzionari e agenti, ma grazie al concorso bandito nei mesi scorsi si arriverà presto a un incremento di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Polizia locale di Bologna: 100 nuovi agenti, avranno priorità precise - La nuova organizzazione attiva da novembre, ma i primi rinforzi sono già arrivati. Da msn.com
Arginone, finalmente i rinforzi. Carcere, arrivano 10 nuovi agenti: "In autunno saranno già in servizio" - Una boccata d’ossigeno che certo non sarà risolutiva dei problemi che ormai da tempo attanagliano la casa ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it