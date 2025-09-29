Arriva l’interfaccia neurale che con l’AI legge nel pensiero e dà risposte in tempo reale

Presto non ci sarà più bisogno di urlare goffamente “ Alexa!” da una stanza all’altra. Il futuro della comunicazione con la tecnologia potrebbe non richiedere nemmeno l’apertura della bocca, ma solo il pensiero. È questa la promessa di AlterEgo, nuova e rivoluzionaria interfaccia neurale non invasiva che ambisce a trasformare i pensieri in azioni e risposte in tempo reale. Benvenuti quindi nell’era della “telepatia silenziosa”: AlterEgo mette l’ Intelligenza artificiale direttamente nella testa. Il dispositivo, un auricolare indossabile presentato qualche settimana fa da Arnav Kapur, ad di AlterEgo, non legge la mente nel senso fantascientifico del termine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

