Arriva la neve l’ondata gelida che viene dalla Russia porterà a situazioni al limite anche in Italia

Arriva la neve, clamorosamente tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. L'ondata gelida che arriva dalla Russia porterà a situazioni complesse anche in Italia. C'è moderata preoccupazione, anche se non si vogliono creare eccessivi allarmismi, ma diventa fondamentale andare ad approfondire tutte le criticità per sapere come gestirle da vicino. Una forte ondata di freddo si sta per abbattere sull'Europa orientale e in parte anche sul nostro paese che ne sentirà gli effetti anche a distanze.

