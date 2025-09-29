Arriva la Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia

Anteprima24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Torella dei Lombardi si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e condivisione in occasione dell’arrivo della Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia nella provincia irpina. L’evento, che rientra nel cammino verso il Giubileo 2025 – Pellegrini di Speranza, rappresenta una tappa significativa per il paese irpino e per tutte le confraternite coinvolte.?La serata di mercoledì 1 ottobre inizierà alle 20.30 con l’accoglienza presso la sede della Misericordia di Torella, dove le istituzioni locali e i rappresentanti delle associazioni religiose daranno il loro benvenuto ai pellegrini e alla Croce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

arriva la croce giubilare delle confraternite di misericordia d8217italia

© Anteprima24.it - Arriva la Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia

In questa notizia si parla di: arriva - croce

“Le tre vie del benessere”, Gianluca Gotto arriva a Cervarese Santa Croce

L'ambulanza non arriva, Carlotta La Croce muore a 12 anni dopo un malore al luna park: la denuncia dei genitori

Matrimonio da favola a Lecce: Leclerc arriva per le nozze del fratello. Caccia al selfie, Santa Croce blindata

arriva croce giubilare confraterniteTorella dei Lombardi accoglie la Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia - La comunità di Torella dei Lombardi si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e condivisione in occasione dell’arrivo della Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia ne ... Si legge su irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Croce Giubilare Confraternite