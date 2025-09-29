Arriva la Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia
Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Torella dei Lombardi si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e condivisione in occasione dell’arrivo della Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia nella provincia irpina. L’evento, che rientra nel cammino verso il Giubileo 2025 – Pellegrini di Speranza, rappresenta una tappa significativa per il paese irpino e per tutte le confraternite coinvolte.?La serata di mercoledì 1 ottobre inizierà alle 20.30 con l’accoglienza presso la sede della Misericordia di Torella, dove le istituzioni locali e i rappresentanti delle associazioni religiose daranno il loro benvenuto ai pellegrini e alla Croce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: arriva - croce
“Le tre vie del benessere”, Gianluca Gotto arriva a Cervarese Santa Croce
L'ambulanza non arriva, Carlotta La Croce muore a 12 anni dopo un malore al luna park: la denuncia dei genitori
Matrimonio da favola a Lecce: Leclerc arriva per le nozze del fratello. Caccia al selfie, Santa Croce blindata
ICYMI: Dopo Cannes, arriva il 2 ottobre in sala “Testa o croce?” di Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi. La storica sfida tra Buffalo Bill e i “cowboy” delle campagne laziali - facebook.com Vai su Facebook
Torella dei Lombardi accoglie la Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia - La comunità di Torella dei Lombardi si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e condivisione in occasione dell’arrivo della Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia ne ... Si legge su irpinianews.it