Arriva la Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d’Italia

La comunità di Torella dei Lombardi si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e condivisione in occasione dell'arrivo della Croce Giubilare delle Confraternite di Misericordia d'Italia nella provincia irpina. L'evento, che rientra nel cammino verso il Giubileo 2025 – Pellegrini di Speranza, rappresenta una tappa significativa per il paese irpino e per tutte le confraternite coinvolte.?La serata di mercoledì 1 ottobre inizierà alle 20.30 con l'accoglienza presso la sede della Misericordia di Torella, dove le istituzioni locali e i rappresentanti delle associazioni religiose daranno il loro benvenuto ai pellegrini e alla Croce.

