Arriva la 55°Ruota d' oro – 93° Gran Premio Festa del Perdono gara internazionale classe 1.2 per Under 23

Arezzo, 29 settembre 2025 – Grande appuntamento con il ciclismo martedì a Terranuova Braccioli ni con la 55°Ruota d'oro – 93° Gran Premio Festa del Perdono, gara internazionale, classe 1.2. per Under 23. Gli organizzatori guidati da Roberto Magini ed Ercole Mealli hanno l'adesione di ben 35 squadre, diverse straniere, con 176 iscritti. L'anno scorso vinse il russo Roman Ermakov che in questo 2025 gareggia con la squadra sviluppo della Bahrein dove corre anche il campione italiano di categoria Alessandro Borgo e che è tra gli iscritti. Tra gli attesi protagonisti in dubbio il campione austriaco Marco Schrettl del Team Tirol KTM Cycling, terzo venerdì scorso al mondiale Under 23 vinto dall'azzurro Finn. 🔗 Leggi su Lanazione.it