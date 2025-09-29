Arriva Il Gatto con gli Stivali – Il Musical Anastasia Kuzmina stella del debutto a Salerno
"Il Gatto con gli Stivali – Il Musical", nuova produzione originale di EMA Entertainment che debutterà il 26 aprile 2025 al Teatro Augusteo di Salerno. Un evento attesissimo, che segna l'inizio di un tour nazionale e internazionale, con tappe in Italia, Svizzera, Malta e nei Paesi latini. Dai produttori del pluripremiato Masha e Orso, oggi .
Occhi di Gatto: il nuovo anime arriva su Disney+ a settembre con un cast stellare
Occhi di gatto, la serie francese ispirata agli storici personaggi arriva su Rai 2: data di inizio, trama e cast
Occhi di Gatto: la Serie TV sulle tre affascinanti sorelle ladre arriva oggi, 17 settembre 2025, su Rai2
Durante il Baratto Gatto arriva una bellissima rosa rossa "senza spine" per le volontarie dei Mici del Parco della Chiusa, direttamente da uno dei nostri più fedeli ammiratori! Grazie Cesare il tuo gesto ci ha commosso ? e ci avete commosso tanto anche voi, a