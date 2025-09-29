Arrestati dalla Polizia di Stato due fratelli colti in flagranza mentre depredavano auto in sosta
Arezzo, 29 settembre 2025 – . Nella notte tra sabato e domenica scorsa, la Polizia di Stato ha arrestato due fratelli, italiani, intercettati mentre si aggiravano sulle vie del quartiere Saione dopo che pochi istanti prima avevano messo un segno dei furti su alcune auto parcheggiate. In particolare, gli equipaggi delle Volanti della Questura di Arezzo impegnate sul turno notturno nel consueto servizio di controllo del territorio sono stati inviati dalla Sala Operativa in via Tagliamento a seguito di una chiamata al 112 da parte di un residente della zona che segnalava la presenza in strada di due individui sospetti ed incappucciati intenti ad aprire le macchine in sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
