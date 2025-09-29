Arno c’è la briglia di San Niccolò Dal fiume energia a 20mila famiglie E alla pescaia il museo dell’acqua

Su il sipario, dopo due anni di cantieri, sulla seconda e ultima briglia ’urbana’ sull’Arno. Questa settimana l’atteso taglio del nastro dell’impianto realizzato alla pescaia di San Niccolò che segue a ruota l’altro, inagurato all’inizio del 2024, dell’Isolotto. Un altro tassello per la rivoluzione, che si compirà nei prossimi mesi, che sarà in grado di fornire alla città energia pulita ’attinta’ dal suo fiume. Le 13 briglie (otto quelle già ultimate) con installazione di 12 turbine, alcune delle quali in fase di ultimazione, lungo il corso del fiume nell’area fiorentina garantiranno una produzione energetica annua di 55 GWh, pari al fabbisogno di circa 20mila famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arno, c’è la briglia di San Niccolò. Dal fiume energia a 20mila famiglie. E alla pescaia il museo dell’acqua

