Il film Weapons, diretto e scritto da Zach Cregger, si distingue come un esempio di come il genere horror possa essere affrontato anche da professionisti provenienti dal mondo della comicità. Dopo aver consolidato la propria reputazione con il successo del suo precedente lavoro Barbarian, Cregger torna a sorprendere pubblico e critica con questa produzione che ha riscosso notevoli consensi, sia in termini di apprezzamenti che di risultati commerciali. distribuzione e disponibilità di weapons. arrivo in home video e piattaforme digitali. Il film Weapons sarà disponibile per il pubblico su piattaforme digitali a partire dal 14 ottobre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Armi nel cinema dell’orrore: intervista con zach cregger su transizioni e il fenomeno zia gladys