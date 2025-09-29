Armato tra la folla del concerto a piazza Plebiscito | la scoperta dei carabinieri
Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con un coltello a serramanico in tasca durante un concerto a piazza Plebiscito. Il giovane, in compagnia di alcuni amici tra la folla, è stato controllato dai militari della compagnia Napoli Centro. Per lui la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: armato - folla
Auto su folla, si cerca un uomo armato
Non ha esitato un secondo, anche se la folla gli urlava di restare indietro. Carlo Piazzolla, 65 anni, ex luogotenente dei carabinieri in pensione da dieci, ha sfidato un rapinatore armato di kalashnikov al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfet - facebook.com Vai su Facebook
Gli spari dall’alto: la folla indica un uomo armato sul tetto del campus lastampa.it/esteri/2025/09… - X Vai su X