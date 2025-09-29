Armato tra la folla del concerto a piazza Plebiscito | la scoperta dei carabinieri

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con un coltello a serramanico in tasca durante un concerto a piazza Plebiscito. Il giovane, in compagnia di alcuni amici tra la folla, è stato controllato dai militari della compagnia Napoli Centro. Per lui la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

