Arizona allagamenti a Globe | quattro persone morte
Le forti piogge nello Stato americano dell'Arizona hanno causato inondazioni mortali, con quattro vittime finora registrate. Nella cittadina di Globe, l'acqua ha coperto le strade e le case, costringendo la gente a rifugiarsi sui tetti. Alcuni veicoli sono stati trascinati dalle acque fangose, e l'alluvione ha danneggiato seriamente una stazione di servizio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
