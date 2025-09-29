Arizona allagamenti a Globe | quattro persone morte

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forti piogge nello Stato americano dell'Arizona hanno causato inondazioni mortali, con quattro vittime finora registrate. Nella cittadina di Globe, l'acqua ha coperto le strade e le case, costringendo la gente a rifugiarsi sui tetti. Alcuni veicoli sono stati trascinati dalle acque fangose, e l'alluvione ha danneggiato seriamente una stazione di servizio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

arizona allagamenti a globe quattro persone morte

© Tgcom24.mediaset.it - Arizona, allagamenti a Globe: quattro persone morte

In questa notizia si parla di: arizona - allagamenti

Arizona, allagamenti a Globe: 4 persone morte

arizona allagamenti globe quattroArizona, allagamenti a Globe: 4 persone morte - Le forti piogge nello Stato americano dell'Arizona hanno causato inondazioni mortali, con quattro vittime finora registrate. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arizona Allagamenti Globe Quattro