Arizona allagamenti a Globe | 4 persone morte
(LaPresse) – Le forti piogge nello Stato americano dell’ Arizona hanno causato inondazioni mortali, con quattro vittime finora registrate. Nella cittadina di Globe, le acque hanno coperto le strade e le case, costringendo la gente a rifugiarsi sui tetti. Alcuni veicoli sono stati trascinati dalle acque fangose, e l’alluvione ha danneggiato seriamente una stazione di servizio Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Arizona, turisti evacuati dal Grande Canyon per gli allagamenti - (LaPresse) La Guardia Nazionale degli Stati Uniti ha evacuato 104 persone, tra cui turisti e membri una tribù di nativi americani, da un canyon dopo che un'inondazione improvvisa ha colpito il Parco ... video.corriere.it scrive