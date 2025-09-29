Arizona allagamenti a Globe | 4 persone morte

(LaPresse) – Le forti piogge nello Stato americano dell’ Arizona hanno causato inondazioni mortali, con quattro vittime finora registrate. Nella cittadina di Globe, le acque hanno coperto le strade e le case, costringendo la gente a rifugiarsi sui tetti. Alcuni veicoli sono stati trascinati dalle acque fangose, e l’alluvione ha danneggiato seriamente una stazione di servizio Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

