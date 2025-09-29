Arianna Meloni si congratula con Acquaroli | Il centrodestra si e' presentato con un progetto credibile
Sono stati cinque anni di lavoro concreto, in una regione che aveva una lungo storia di sinistra. Il centrodestra si e' presentato con un progetto credibile e Acquaroli viene rieletto dopo cinque anni, a conferma dei buoni programmi. E' stata una campagna mite, concreta, rispettosa". Lo ha detto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: arianna - meloni
ARIANNA MELONI: AFFARI TUOI STA ANDANDO MOLTO BENE E SONO CONTENTA PER LUI
Mafia, FdI : “Lavoriamo per la verità su Paolo Borsellino”. Arianna Meloni: “Il nostro modello esportato in tutto il mondo”
Borsellino, Arianna Meloni: “Lui e la scorta eroi, strage fu molla per me e Giorgia”
Questa mattina, insieme al vicesindaco Elena Baldini Orlandini, ho avuto il piacere di incontrare Arianna Meloni, sorella della Premier Giorgia Meloni, in un momento di dialogo e amicizia dedicato al nostro territorio. Abbiamo consegnato l’Agenda dei Vini 202 - facebook.com Vai su Facebook
Arianna Meloni a Firenze per la sfida di Tomasi: «Invertiamo il pronostico anche qua» - X Vai su X
Regionali Marche, Arianna Meloni: Applauso per Acquaroli, vittoria che ci riempie di orgoglio - Francesco vince e governa bene con il centrodestra", così Arianna Meloni Grande nelle Marche a fianco del Preside ... Da ilgiornale.it
Regionali Marche 2025, Arianna Meloni: “Vittoria Acquaroli ci riempie di orgoglio” - "Un grande in bocca al lupo a tutti quelli che hanno permesso questa grande vittoria che ci riempie di orgoglio". lapresse.it scrive