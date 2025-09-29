Arianna Meloni si congratula con Acquaroli | Il centrodestra si e' presentato con un progetto credibile

Sono stati cinque anni di lavoro concreto, in una regione che aveva una lungo storia di sinistra. Il centrodestra si e' presentato con un progetto credibile e Acquaroli viene rieletto dopo cinque anni, a conferma dei buoni programmi. E' stata una campagna mite, concreta, rispettosa". Lo ha detto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

