Arianna Meloni | anche riforma premierato per vincere astensionismo

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 29 set. (askanews) - "Gli elettori scelgono di non votare perchè troppo spesso si vedono raccontare delle cose e poi dalle amministrazioni ne vedono fare delle altre. E noi stiamo lavorando concretamente su questo con la riforma del premierato". Lo ha detto Arianna Meloni, arrivata al comitato elettorale con Francesco Acquaroli. "Io credo che quando succederà questo in maniera costante tanti elettori ritorneranno al voto", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

