Arianna Meloni | anche riforma premierato per vincere astensionismo

Ancona, 29 set. (askanews) - "Gli elettori scelgono di non votare perchè troppo spesso si vedono raccontare delle cose e poi dalle amministrazioni ne vedono fare delle altre. E noi stiamo lavorando concretamente su questo con la riforma del premierato". Lo ha detto Arianna Meloni, arrivata al comitato elettorale con Francesco Acquaroli. "Io credo che quando succederà questo in maniera costante tanti elettori ritorneranno al voto", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arianna Meloni: anche riforma premierato per vincere astensionismo

In questa notizia si parla di: arianna - meloni

ARIANNA MELONI: AFFARI TUOI STA ANDANDO MOLTO BENE E SONO CONTENTA PER LUI

Mafia, FdI : “Lavoriamo per la verità su Paolo Borsellino”. Arianna Meloni: “Il nostro modello esportato in tutto il mondo”

Borsellino, Arianna Meloni: “Lui e la scorta eroi, strage fu molla per me e Giorgia”

Questa mattina, insieme al vicesindaco Elena Baldini Orlandini, ho avuto il piacere di incontrare Arianna Meloni, sorella della Premier Giorgia Meloni, in un momento di dialogo e amicizia dedicato al nostro territorio. Abbiamo consegnato l’Agenda dei Vini 202 - facebook.com Vai su Facebook

Arianna Meloni a Firenze per la sfida di Tomasi: «Invertiamo il pronostico anche qua» - X Vai su X

Arianna Meloni: anche riforma premierato per vincere astensionismo - "Gli elettori scelgono di non votare perchè troppo spesso si vedono raccontare delle cose e poi dalle amministrazioni ne vedono fare delle altre. Come scrive libero.it

Arianna Meloni rilancia il premierato e stuzzica le opposizioni: come reagiranno Conte e Schlein? - Arianna Meloni scrive al Foglio rilanciando la riforma del premierato e invitando le opposizioni a collaborare, tra storia del partito e sfida politica alla luce del governo stabile Meloni. Scrive tag24.it