argentina migliaia in marcia per chiedere giustizia per tre donne uccise

Migliaia di persone hanno marciato a Buenos Aires, in Argentina, per chiedere giustizia per l'uccisione di tre giovani donne in un sobborgo della capitale. Le autorità hanno affermato che il delitto potrebbe essere una vendetta da parte di una banda di trafficanti di droga argentini e peruviani. Le vittime - Morena Verdi e Brenda Del Castillo, entrambe di 20 anni, e Lara Gutiérrez, 15 - sono state trovate sepolte nel cortile di una casa nel quartiere Florencio Varela di Buenos Aires. Le autopsie hanno mostrato che le donne erano state torturate prima di essere uccise quattro giorni prima in quella che gli investigatori avevano descritto come un'imboscata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
