Argentario da film Lo yacht Lady Vera ha attraccato ieri
MONTE ARGENTARIO Arrivato a Porto Santo Stefano il mega yacht Lady Vera, che verrà impiegato nei prossimi giorni per le riprese del film – dal nome provvisorio ' Eternity ' – che verrà girato sulla banchina della Pilarella. Come racconta l'esperto di imbarcazioni Daniele Busetto di Artemare Club, Lady Vera è stato costruito nel 2011 e precedentemente veniva denominato 'Sapphire' con la livrea bianca e blu. Si tratta di una delle cinque grandi imbarcazioni costruite da Nobiskrug per Kristal Waters, con uno scafo di 74 metri in acciaio robusto e una sovrastruttura in alluminio leggero. Vanta una velocità di crociera di 15 nodi e una velocità massima di 17 nodi, mentre gli eleganti interni sono stati realizzati da Newcruise per ospitare fino a 12 passeggeri, con un equipaggio di 18 membri.
