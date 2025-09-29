Arezzo Giovane | idee sociali e benessere un incontro che ha visto una partecipazione numerosa

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ARezzo, 29 settembre 2025 – Il 27 settembre, all'Hotel Minerva di Arezzo si è svolto Arezzo Giovane: idee social e benessere, un incontro che ha visto una partecipazione numerosa e qualificata. L'iniziativa, dedicata ai rischi e alle opportunità del web e al benessere giovanile, ha segnato l'avvio ufficiale del nuovo percorso di Enrico Maria Mori alla guida di Forza Italia Giovani Arezzo, rappresentando un momento di rinnovamento e di rilancio per l'azione giovanile del movimento. Nel suo intervento, Mori ha sottolineato che «l'assunzione di questo incarico rappresenta per me un onore e una responsabilità che affronto con profonda consapevolezza», aggiungendo che «intendo svolgere questo mandato con determinazione, affinché le istanze e le esigenze delle nuove generazioni trovino spazio effettivo nei processi decisionali e nelle politiche locali di sviluppo». 🔗 Leggi su Lanazione.it

