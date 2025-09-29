arezzo festa alla casa pia per i 100 anni di ada lastrucci

Una giornata di festa e di emozioni alla Casa di Riposo “Fossombroni”, conosciuta in città come Casa Pia, per celebrare i cento anni di Ada Lastrucci. La signora, ospite della struttura dal 2022 e attualmente la residente più anziana, ha spento le candeline circondata dall’affetto dei familiari, degli altri ospiti e del personale. Il compleanno si è svolto nel giardino della casa di riposo e ha rappresentato un momento di comunità e condivisione, volto a rendere omaggio a un traguardo così raro e prezioso. Ada, dopo una vita dedicata al lavoro domestico e alla cura dei bambini presso una famiglia, ha trovato nella struttura aretina un luogo accogliente e sereno, dove poter vivere con attenzione, assistenza qualificata e rapporti umani autentici. 🔗 Leggi su Lortica.it

