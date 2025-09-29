Arezzo due fratelli arrestati dalla Polizia | colti in flagrante mentre rubavano nelle auto
Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha arrestato due fratelli italiani, di 23 e 35 anni, sorpresi mentre rubavano su alcune auto in sosta nel quartiere Saione ad Arezzo. La segnalazione è arrivata al 112 da parte di un residente che aveva notato due individui incappucciati aggirarsi tra le macchine parcheggiate in via Tagliamento. Le Volanti della Questura, subito intervenute sul posto, hanno intercettato i due sospetti poco dopo. Alla vista degli agenti i fratelli hanno assunto un atteggiamento ostile, ma sono stati bloccati e controllati: con sé avevano uno zaino contenente arnesi da scasso e oggetti presumibilmente sottratti dalle vetture. 🔗 Leggi su Lortica.it
