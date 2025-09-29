Arezzo comunità e futuro | incontro pubblico al Circolo Aurora

Arezzo, 29 settembre 2025 – Martedì 30 settembre alle ore 21.15, presso il Circolo Aurora in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, si terrà un incontro pubblico dedicato alla comunità, al confronto e agli obiettivi condivisi per il futuro della Toscana e di Arezzo. Un appuntamento di partecipazione e dialogo aperto a cittadine e cittadini, per discutere proposte e programmi concreti in vista delle prossime elezioni regionali. All'incontro interverranno: SU. Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Romizi, candidato capolista al Consiglio Regionale della Toscana Teresa Zammuto, candidata al Consiglio Regionale della Toscana L'iniziativa sarà l'occasione per confrontarsi su temi cruciali per il territorio, dalla giustizia sociale alla sostenibilità ambientale, dalle politiche per i giovani al futuro dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, comunità e futuro: incontro pubblico al Circolo Aurora

