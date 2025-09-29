Arezzo ambulanza bloccata da un pianoforte in mezzo alla strada | Pronto soccorso in DO maggiore

Lortica.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Succede solo ad Arezzo: un’ambulanza della Croce Bianca l’altra notte si ritrova davanti non un’auto in doppia fila, non un cinghiale in gita, ma un pianoforte bello piazzato in mezzo al sottopasso di via Arno. Gli operatori del 118, invece di intubare, hanno dovuto improvvisare. un trasloco e invece di rianimre il paziente, hanno dovuto rianimre se stessi dalle risate: “Oh,  era meglio trovasse’na vacca sdraiata, ma un pianoforte no, mai visto!”. I carabinieri arrivano poco dopo e prendono nota: “Oggetto ritrovato: un pianoforte verticale. Stato: poco collaborativo. Suono: non pervenuto”. Pare che Mozart s’è reincarnato e invece di suonà al teatro Petrarca, ha deciso di fa’ il concerto “a sorpresa” direttamente sulle buche dell’asfalto. 🔗 Leggi su Lortica.it

