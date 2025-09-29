Arezzo ambulanza bloccata da un pianoforte in mezzo alla strada | Pronto soccorso in DO maggiore
Succede solo ad Arezzo: un’ambulanza della Croce Bianca l’altra notte si ritrova davanti non un’auto in doppia fila, non un cinghiale in gita, ma un pianoforte bello piazzato in mezzo al sottopasso di via Arno. Gli operatori del 118, invece di intubare, hanno dovuto improvvisare. un trasloco e invece di rianimre il paziente, hanno dovuto rianimre se stessi dalle risate: “Oh, era meglio trovasse’na vacca sdraiata, ma un pianoforte no, mai visto!”. I carabinieri arrivano poco dopo e prendono nota: “Oggetto ritrovato: un pianoforte verticale. Stato: poco collaborativo. Suono: non pervenuto”. Pare che Mozart s’è reincarnato e invece di suonà al teatro Petrarca, ha deciso di fa’ il concerto “a sorpresa” direttamente sulle buche dell’asfalto. 🔗 Leggi su Lortica.it
Camion salta corsia e finisce contro un’ambulanza sull’A1: tre morti tra Arezzo e Valdarno
Misericordia in festa oggi a Castiglion Fiorentino anche in virtù di una donazione tutta speciale. L'avvocato americano Aubrey M.Daniel III che da venti anni vive in Valle di Chio ha deciso di donare un'ambulanza inaugurata proprio oggi. #Teletruria #News - facebook.com Vai su Facebook
